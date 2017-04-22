اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات فيديو - كفرمندا: شجار بالمفرقعات مرة اخرى بين عشرات الشبان وغضب في البلدة

أخبار

شفاعمرو والقضاء كفرمندا: شجار بالمفرقعات بين عشرات الشبان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فيديو - كفرمندا: شجار بالمفرقعات مرة اخرى بين عشرات الشبان وغضب في البلدة

يعمل رجال الاصلاح في البلدة على اصلاح ذات البين بين المتخاصمين ووضع حد لهذه الاعمال المتكررة في الاونة الاخيرة في كفرمند

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 03:45:10 A A

 نشب عند منتصف الليلة، شجار عنيف بين عشرات الشبان، استعملت فيه المفرقعات في بلدة كفرمندا مما اسفر عن اصابات ، الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والتي عملت على فرض النظام والهدوء في المكان. 

ويعمل رجال الاصلاح في البلدة على اصلاح ذات البين بين المتخاصمين ووضع حد لهذه الاعمال المتكررة في الاونة الاخيرة في كفرمند

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 قيامة أرطغرل موسم الثالث الحلقة 24 (85) كاملة | [739 قراءة]
2 بنات الشمس الحلقة 110 مدبلجة اونلاين 2017 | [606 قراءة]
3 سجينة الماضي الحلقة 134 مدبلجة HD | [448 قراءة]
4 أغنية الحياة 2 الحلقة 29 (50) كاملة مترجمة | [282 قراءة]
5 اطلاق سراح السائق من كفرقاسم بعد الحادث القاتل | [257 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب