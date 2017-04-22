فيديو - كفرمندا: شجار بالمفرقعات مرة اخرى بين عشرات الشبان وغضب في البلدة

يعمل رجال الاصلاح في البلدة على اصلاح ذات البين بين المتخاصمين ووضع حد لهذه الاعمال المتكررة في الاونة الاخيرة في كفرمند

نشب عند منتصف الليلة، شجار عنيف بين عشرات الشبان، استعملت فيه المفرقعات في بلدة كفرمندا مما اسفر عن اصابات ، الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والتي عملت على فرض النظام والهدوء في المكان.

ويعمل رجال الاصلاح في البلدة على اصلاح ذات البين بين المتخاصمين ووضع حد لهذه الاعمال المتكررة في الاونة الاخيرة في كفرمند