انتقادات للجولة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية

انتقد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بشكل شديد حزب الله وذلك بعد جولة التي قام قياديو الحزب بتنظيمها أمس الخميس لمجموعة من الاعلاميين والصحافيين على الحدود مع اسرائيل. وقال سمير جعجع بحسب وسائل اعلام لبنانية إن "ما قام به حزب الله يعتبر خطأ استراتيجيا بحيث ترك الحزب انطباعا بأن الدولة اللبنانية لا جيش لها للدفاع عنها وأن جيش لبنان ليس مسؤولا عن حدودها وكأن السلطات غير موجودة".