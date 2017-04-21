إتحاد أبناء مجد الكروم يجتاز بلدي كابول ويستعد لأبناء زلفة

الشووط الثاني طرأ تراجع غير مفهوم بأداء أبناء مجد الكروم مما أتاح الفرصة للاعبي كابول السيطرة على مجريات المباراة

أفلح فريق إتحاد أبناء مجد الكروم من إجتياز فريق أبناء بلدي كابول في نهائي مباريات الاختبار للدرجة الثانية المنطقة الشمالية "أ" ليكون على موعد مع فريق ابناء زلفة الذي فاز على هبوعيل كفرقرع في نهائي مباريات الاختبار للدرجات الثانية في المنطقتي الشمالية "أ" والشمالية "ب" على إستاد عيلوط يوم السبت المقبل.





صور من المباراة



المباراة امام كابول لم تكن سهلة، وإنقسمت لقسمين، الشوط الاول كان مجدلاويًا وأفلح المهاجم عبيدة رفاعي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ31 بعد هجمة مرتدة رائعة قادها حسن منّاع الذي أرسل كرة طويلة لعمر سبع الذي تغلب على مدافع كابول خالد زبيدات وليحول كرة عرضية رائعة وصلت الى عبيدة رفاعي الذي أرسل كرة ارضية عانقت شباك كابول ليعلن تفوق مجد الكروم ولينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.



الشووط الثاني طرأ تراجع غير مفهوم بأداء أبناء مجد الكروم مما أتاح الفرصة للاعبي كابول السيطرة على مجريات المباراة، لكنهم لم يفلحوا بإيجاد الطريق الى شباك رباح رباح بفضل تألق الدفاع المجدلاوي بقيادة الكابتن حاتم كريم وأمير كنعان. مجد الكروم بقيت بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب حسن مناع بالبطاقة الحمراء المباشرة ليتراجع الفريق المجدلاوي اكثر الى الوراء لكن لاعبي كابول لم يستغلوا النقص العددي لمجد الكروم ولتنتهي المباراة بفوز مجد الكروم والانتقال الى المباراة الفاصلة امام ابناء زلفة، والصراع على لقاء فريق المرتبة الرابعة عشر من فرق الدرجة الاولى على بطاقة الصعود للدرجة الاولى.