إرتقاء مكابي عرب النجيدات الى الدرجة الثانية بفوزه على بسمة طبعون 5-0

سجل أهداف الفريق الصاعد طه زبيدات وحسين أبو تايه ووسيم نجيدات وأكرم هيب وجابريئيل ملول.

إرتقى فريق مكابي أحمد عرب النجيدات بصفة رسمية الى مصاف فرق دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية أمام فريق القاع مكابي بسمة طبعون بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير في دوري الدرجة الثالثة – منطقة الجليل الأسفل.





صور من المباراة



وسجل أهداف الفريق الصاعد طه زبيدات وحسين أبو تايه ووسيم نجيدات وأكرم هيب وجابريئيل ملول. وتفوق فريق عرب النجيدات بنقطة واحدة على وصيفه مكابي طمرة. وحقق فريق عرب النجيدات ثمانية انتصارات متتالية منذ قدوم المدرب مئير أراما. وعمّت فرحة كبيرة في أوساط الفريق الفائز، احتفالا بالصعود بمشاركة الشجعين واللاعبين والاداريين.