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رياضة وشباب رياضة محلية شباب الطيبة يودّع اختبارات الارتقاء بخسارته أمام ضيافة أور يهودا 1-3

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي شباب الطيبة يودّع اختبارات الارتقاء
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شباب الطيبة يودّع اختبارات الارتقاء بخسارته أمام ضيافة أور يهودا 1-3

 تقدم الفريق المضيف بثلاثة أهداف حملت توقيع شاحف نعيمي والعاد أفيرمسون ودانييل طالان، قبل أن ينجح محمد عدنان بتذليل النتيجة

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-21 19:14:27 A A

ودّع فريق أبناء الطيبة اختبارات الارتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه نادي أور يهودا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مرحلة ربع النهائي عبر دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ". وتقدم الفريق المضيف بثلاثة أهداف حملت توقيع شاحف نعيمي والعاد أفيرمسون ودانييل طالان، قبل أن ينجح محمد عدنان بتذليل النتيجة. 

 

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