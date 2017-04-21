نادي كفركنا يشعل صراع البقاء بعد فوزه على شبيرا حيفا 2-1

رغم الفوز بقي الفريق الكناوي في المرتبة الأخيرة، لكنه رفع رصيده الى خمس وعشرين نقطة، وباتت نقطة واحدة فقط تفصله عن مرتبة البقاء وأيضا عن مرتبة اختبارات البقاء، علما أنه في الجولة الختامية سيلاقي نادي الطيرة، الذي يسبقه بمرتبة واحدة ونقطة وحيدة

أشعل نادي كفركنا صراع البقاء، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق القمة نادي روبي شبيرا حيفا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.





بعد الفوز



ورغم الفوز بقي الفريق الكناوي في المرتبة الأخيرة، لكنه رفع رصيده الى خمس وعشرين نقطة، وباتت نقطة واحدة فقط تفصله عن مرتبة البقاء وأيضا عن مرتبة اختبارات البقاء، علما أنه في الجولة الختامية سيلاقي نادي الطيرة، الذي يسبقه بمرتبة واحدة ونقطة وحيدة. وقد عاد مساعد المدرب أمير راضي للعمل في الفريق، وذلك بعد مساهمته ببقاء مكابي نحف في الدرجة الثانية، حيث أدار المباراة الى جانب المدرب تساحي ايلوز.

وتأخر الكناويون بهدف للاعب دانييل براك في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء 11م، بيد أن أدير خليفة نجح بادراك التعادل على حافة نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء 11م للكناويين. وسجل أمير كوباليسكي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثمانين، ليحسّن الكناويون آمالهم بالبقاء استعدادا للقاء المصيري أمام الطيراويين.

