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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل كفركنا يتورّط أكثر في القاع بخسارته البيتية أمام عيروني طبريا

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء هبوعيل كفركنا يتورّط أكثر في القاع بخسارته البيتية
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هبوعيل كفركنا يتورّط أكثر في القاع بخسارته البيتية أمام عيروني طبريا

ظهرت خيبة الأمل واضحة على معالم الكناويين بعد المباراة، حيث توقف رصيدهم عند 26 نقطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 19:11:07 A A

تورّط هبوعيل كفركنا، أكثر في قاع اللائحة قبل نهاية الموسم بمباراة واحد، وذلك بخسارته البيتية أمام فريق عيروني طبريا بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

ولم يفلح تلامذة المدرب فايد حسون بإستغلال عدّة فرص وصلوا اليها لحسم اللقاء لصالحه، وبدل ذلك خرجوا بدون أية نقطة، حيث سجل معمر قراقرة الهدف الاول لطبريا في الدقيقة الـ75 واضافة زميله الهدف الثاني في الدقيقة الـ82 .وظهرت خيبة الأمل واضحة على معالم الكناويين بعد المباراة، حيث توقف رصيدهم عند 26 نقطة.

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