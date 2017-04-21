الكليّة الأرثوذكسيّة تستضيف طاقم منظمة الإغاثة الدوليّة Humanity Crew

التقى الطّاقم بطلّاب صفوف الحوادي عشر وقدّموا لهم شرحًا عن أزمة اللّاجئين تخلّلها صورًا وأفلامًا قصيرة

وصل بيان صحفي صادر عن الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا، جاء فيه: "إستضافت الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا بتاريخ 20/4/2017 طاقمًا من منظّمة الإغاثة الدوليّة Humanity Crew (طاقم الإنسانيّة)، وهي منظّمة تأسست عام 2015 لتعنى بتقديم الدّعم النفسيّ للّاجئين وللمجتمعات في ضائقة. تعمل المنظّمة بشراكة مع منظّمة الإنقاذ الإسبانيّة "بروأكتيفا آرمز" التي تقدّم خدمات إنقاذ بحريّ في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسّط".





صورة من اللقاء



وتابع البيان: "التقى الطّاقم بطلّاب صفوف الحوادي عشر وقدّموا لهم شرحًا عن أزمة اللّاجئين تخلّلها صورًا وأفلامًا قصيرة. تكوّن الطاقم من منقذين إسبان ومؤسّسي "هيومانتي كرو" المحاميّة وخرّيجة الكليّة السيّدة ماريا جمّال، والطبيب النّفسي د. عصام داوود. هدف اللّقاء لتعزيز قيم العطاء والمساعدة وسط الشّبيبة الذين أبدوا اهتمامًا ملفتًا بنشاط الطّاقم".

