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رياضة وشباب رياضة عالمية أنشيلوتي: هدفنا الآن الفوز بالدوري والكأس وأولريتش أثبت جدارته

رياضة وشباب

أنشيلوتي: هدفنا الآن الفوز بالدوري والكأس
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أنشيلوتي: هدفنا الآن الفوز بالدوري والكأس وأولريتش أثبت جدارته

كارلو أنشيلوتي:

بواتينج ومارتينيز لن يخوضا مباراة الغد أمام ماينز وهم فقط يحتاجان للراحة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-21 23:25:54 A A

كشف كارلو أنشيلوتي ، مدرب بايرن ميونيخ، عن الغيابات، التي سيعاني منها فريقه، أمام ماينز، يوم السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم.


كارلو أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بواتينج، ومارتينيز، لن يخوضا مباراة الغد أمام ماينز. هم فقط يحتاجان للراحة، أما هوميلز، فهو جاهز، سيكونان جاهزين أمام دورتموند في نهائي الكأس، والتركيز الآن بات منصبًا على الدوري، وكأس ألمانيا".

وأتم أنشيلوتي عن حراسة المرمى، عقب إصابة مانويل نوير، وانتهاء موسم: "أولريتش أثبت جدارته". ويسعى العملاق البافاري، للفوز بالبوندسليجا والكأس بهدف مصالحة جماهيره، بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد.

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