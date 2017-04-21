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رياضة وشباب رياضة عالمية فابريجاس: رحيل جون تيري عن تشيلسي عار كبير

رياضة وشباب

فابريجاس: رحيل جون تيري عن تشيلسي عار
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فابريجاس: رحيل جون تيري عن تشيلسي عار كبير

سيسك فابريجاس:

كان هناك العديد من التكهنات بأن هذا العام قد يكون الأخير له ولكننا لم نكن على علم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 11:26:16 A A

نوّه الإسباني سيسك فابريجاس ، نجم تشيلسي، تعجبه من قرار جون تيري، قائد الفريق، بالرحيل عن صفوف البلوز، بنهاية الموسم الحالي.


سيسك فابريجاس

وأعلن تيري، وتشيلسي الإثنين الماضي، في بيان مشترك رحيله عن صفوف البلوز بعد 22 عامًا قضاها بألوان الأزرق، وتوج بـ14 لقبًا مع الفريق.

وقال فابريجاس، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الجمعة: "هذا القرار مفاجأة". وأضاف لاعب برشلونة، وأرسنال السابق: "كان هناك العديد من التكهنات بأن هذا العام قد يكون الأخير له، لكننا لم نكن على علم".

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