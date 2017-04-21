رسميًا: نيمار يغيب عن الكلاسيكو بسبب سخريته من الحكم أثناء طرده
يُعد هذا الطرد هو الأول لنيمار طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني والأول لبرشلونة هذا الموسم
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية رسميًا رفض طعن إدارة برشلونة على قرار إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا ، لاعب الفريق، لـ3 مباريات في بطولة الليجا، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو.
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
وتعرّض نيمار للطرد خلال مواجهة مالاجا قبل أسبوعين في الليجا، وأقر الاتحاد الإسباني عقابه بسبب حديثه بسخرية مع الحكم الرابع أثناء طرده من المباراة. وغاب نيمار عن مواجهة ريال سوسيداد الماضية، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام المتصدر ريال مدريد الأحد المقبل، إضافة لغيابه عن لقاء أوساسونا يوم الأربعاء المقبل.
ويُعد هذا الطرد هو الأول لنيمار طوال مسيرته مع الفريق الكتالوني، والأول لبرشلونة هذا الموسم. ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، ويلتقي الفريقان يوم الأحد في مباراة ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب.
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