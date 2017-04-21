الناصرة: مدرسة التمريض في مستشفى الإنجليزي تحتفل بتخريج الفوج الـ18

الدكتورة أمل خازن مديرة مدرسة التمريض:



قمنا بتخريج عدّة أفواج من مدرسة التمريض في الناصرة ونحتفل اليوم بتخريج 64 طالبًا أنهوا ثلاث سنوات تعليميّة ونحن نعتز ونفتخر بهم

بأجواء مميزة، أقيم اليوم الجمعة حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة برنامج الدبلوم في التمريض في المستشفى الإنجليزي في الناصرة وذلك في قاعة سينمانا في المدينة، بحيث تمّ تخريج 64 زهرة أنهوا ثلاث سنوات تعليميّة في مدرسة التمريض بأجواء مفعمة بالبهجة والسرور.



صور خلال الحفل



هذا، وحضر الاحتفال المدير العام للمؤسسة ريتشارد ماهيو، والقس سهيل بطحيش، ومديرة مدرسة التمريض الدكتورة أمل خازن، ورئيس الممرضات والممرضين في مستشفى الانجليزي عفيف دراوشة، وطاقم المعلمين ود. فهد حكيم المدير الطبي لمستشفى الناصرة، والعديد من المحتفلين من أهالٍ وطلاب من الناصرة والمنطقة. هذا، وتخلل الحفل العديد من البرامج الممتعة والشيّقة وفقرات فنيّة متنوّعة، وكان ومسك الختام توزيع الشهادات على الطلاب.

هذا، وأكّدت الدكتورة أمل خازن مديرة مدرسة التمريض، خلال الحفل قائلة: "قمنا بتخريج عدّة أفواج من مدرسة التمريض في الناصرة، ونحتفل اليوم بتخريج 64 طالبًا أنهوا ثلاث سنوات تعليميّة ونحن نعتز ونفتخر بهم، ونتمنى للجميع النجاح في امتحان الدولة وأن يحصلوا على أعلى العلامات وأرقى المناصب وأن تكون أيّامهم مكللة بالخير والبركة، ونحن دائمًا نطمح للتميّز ولا ننسى فضل الله علينا وبركاته في إكمال المسيرة التعليميّة في مدرسة التمريض والعمل على تخريج باقة جديدة في كل سنة من الطلاب والطالبات المتميّزين".