هبوعيل ابناء زلفة ينتقل إلى المرحلة القادمة من التصفيات بعد الفوز على كفرقرع

ماهل اغبارية رئيس إدارة الفريق:

لعبنا أفضل من كفرقرع واستحقينا الانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات وبجدارة

سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع:

وصول الفريق القرعاوي الى هذه المرحلة يعد إنجاز مشرف للكرة والرياضة القرعاوية مبروك لفريق هبوعيل زلفة وحظ اوفر لفريق اتحاد ابناء كفرقرع ، الف شكر لرئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي حسن عثامنة على دعمه السخي للنادي والف شكر لكل المتبرعين والداعمين للفريق وللجمهور القرعاوي القرعاوي

انتقل فريق هبوعيل زلفة الى المرحلة القادمة من التصفيات للصعود للمستوى الدرجة الاولى وذلك بعد ان فاز على فريق اتحاد ابناء كفرقرع في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بمدينة ام الفحم بأجواء رياضية كرنفالية خاصة.



أجواء الفوز

هذا وتميزت المباراة بالاداء التكتيكي الحذر من قبل الفريقين الذين لعبا من اجل الفرز والانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات. الهدف الوحيد في المباراة سجله اللاعب عدي محاميد لصالح فريقه هبوعيل زلفة في الدقيقة الـ46 من المباراة ليهدي فريقه بطاقة التاهل الى المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة للصعود لمستوى الدرجة الاولى.

ماهر اغبارية رئيس إدارة الفريق ومساعد رئيس مجلس محلي طلعة عارة أعرب عن سعادته وفرحته العارمة من انتقال فريقه هبوعيل زلفة الى المرحلة القادمة من التصفيات للصعود لمستوى الدرجة الاولى متمنيا ان يستمر فريقه بتحقيق الانتصارات ومسيرة الصعود لمستوى الدرجة الاولى، مشيرا إلى "أنّ المباراة كانت صعبة جدا على الفريقين واللذين قدما مباراة كبيرة وأداء تكتيكيًّا رفيع المستوى مشيرا الى ان فريق هبوعيل زلفة كان أفضل من فريق كفرقرع واستحق الانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات، كما وحيا لاعبي وإدارة ومجهور فريق اتحاد كفرقرع على الروح الرياضية العالية التي قدموها خلال المباراة وبعدها"، وقال ماهر اغبارية: "لعبنا أفضل من كفرقرع واستحقينا الانتقال الى المرحلة القادمة من التصفيات وبجدارة".



من جانبه اشار سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع الى أنّ: "المباراة تميزت باداء متواضع من قبل الفريقين واللذان وصلا الى فرص محدودة على اثر أهمية المباراة للفريقين الا ان الفريق الخصم هبوعيل زلفة استطاع ان يستغل فرصة من بين الفرص التي وصل اليها ليفوز وينتقل الى المرحلة القادمة ، كما وقدم سمير يحيى شكره للمحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع على دعمه اللا محدود طيلة الموسم والمواسم السابقة معربا عن امله ان ينجح الفريق في الموسم القادم بان يندرج مرة اخرى من بين فرق القمة ، وقال سمير يحيى: "وصول الفريق القرعاوي الى هذه المرحلة يعد إنجاز مشرف للكرة والرياضة القرعاوية مبروك لفريق هبوعيل زلفة وحظ اوفر لفريق اتحاد ابناء كفرقرع، الف شكر لرئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي حسن عثامنة على دعمه السخي للنادي والف شكر لكل المتبرعين والداعمين للفريق وللجمهور القرعاوي القرعاوي" .