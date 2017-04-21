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الناصرة والقضاء بلدية الناصرة للأسرى: معكم في نضالكم
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بلدية الناصرة للأسرى: معكم في نضالكم وإضرابكم وتحصيل حقوقكم

بلدية الناصرة:

ندعو كل الأحزاب والمؤسسات المدنية والأطر الاجتماعية لتنظيم الفعاليات الداعمة للأسرى داخل السجون والمساهمة في رفع مطالبهم وظروف اعتقالهم إلى المجتمعات الدولية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 19:18:21 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "يعيش الأسرى الفلسطينيين أبناء شعبنا في سجون الاحتلال هذه الأيام أضراب عن الطعام وذلك تعبيراً عن الممارسات الإسرائيلية ضدهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والتي يقرها المجتمع الدولي وتنص عليها المواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف البيان: "هذا الأضراب الذي بدأ قبل بضعة أيام جاء لنيل الحقوق وضمن نضالات الأسرى القابعين في سجون الاحتلال للتعبير عن إصرارهم وعزمهم لنيل هذه الحقوق الأساسية. هذا الأضراب الذي شمل كافة السجون الإسرائيلية التي يتواجد بها سجناء الحرية الفلسطينيين ولاقى التفاعل من كافة أبناء شعبنا والالتفاف من الجماهير في الضفة الغربية وقطاع غزة والمجتمع العربي في الداخل. إنّنا في الناصرة بلديةً ومواطنين نقف مع أبناء شعبنا الفلسطيني في دعمه لأسرى الحرية في إضرابهم وندعم نضالهم لنيل حقوقهم الأولية والأساسية وندعو لإطلاق سراحهم وإنهاء الاحتلال الغاشم".

واختتم البيان: "إنّنا ندعو كل الأحزاب والمؤسسات المدنية والأطر الاجتماعية لتنظيم الفعاليات الداعمة للأسرى داخل السجون والمساهمة في رفع مطالبهم وظروف اعتقالهم إلى المجتمعات الدولية ولجان حقوق الأنسان" إلى هنا نصّ البيان.
 

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