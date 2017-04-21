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رياضة وشباب رياضة محلية إدارة هـ.تل أبيب تشكك بنزاهة مباراة أشكلون وبني يهودا وتشتكي للشرطة

رياضة وشباب

إدارة هـ.تل أبيب تشكك بنزاهة مباراة أشكلون وبني يهودا
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إدارة هـ.تل أبيب تشكك بنزاهة مباراة أشكلون وبني يهودا وتشتكي للشرطة

تشكك ادارة الفريق التل أبيبي في نتيجة المباراة بين الطرفين، كونها غير مهمة لبني يهودا

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-21 15:10:51 A A

قدمت ادارة هبوعيل تل أبيب شكوى للشرطة ضد فريق هبوعيل أشكلون، بخصوص مباراة أشكلون أمام فريق بني يهودا تل أبيب، يوم غد السبت في تمام الساعة الخامسة والربع، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين لفرق البلي أوف السفلي في دوري الدرجة العليا.


من المباراة

وتشكك ادارة الفريق التل أبيبي في نتيجة المباراة بين الطرفين، كونها غير مهمة لبني يهودا، بينما يتصارع فريق أشكلون مع هبوعيل تل أبيب في قاع اللائحة ضد الهبوط الى الدرجة الممتازة. وفنّد مسؤولو بني يهودا وأشكلون هذه الاتهامات، وأكدوا على أنها ادعاءات فارغة وغير مسؤولة.
 

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