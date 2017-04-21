اندلاع حريق بأكوام قش محملة على عربة قرب الطيرة بسبب درجة الحرارة المرتفعة

الاطفاء:

الحريق سببه اشعة الشمس الحارقة، وهنالك توقعات بان تكون حرائق اخرى نتيجة الطقس

افادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن اكوامًا من القش كانت محملة على عربة يجرها تراكتور على شارع 444- مفرق الطيرة قد اشتعلت فيها النيران بسبب درجة الحرارة العالية.







هذا ووصلت سيارات الأطفاء الى المكان واشرفت على إخماد النيران، فيما تواجدت قوات الشرطة التي اشرفت على تنظيم حركة السير الخانقة التي نجمت بسبب ال حريق . وقال رجال الأطفاء: "إنّ الحريق سببه اشعة الشمس الحارقة، وهنالك توقعات بان تكون حرائق اخرى نتيجة الطقس، ومن المفروض الأنتباه في مثل هذه الأجواء تحسبا لأي طارئ".



خلال إخماد النيران