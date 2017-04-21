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أخبار محليات إصابة فتاة (13 عامًا) بجراح متوسطة في حادث في اشدود

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إصابة فتاة (13 عامًا) بجراح متوسطة في حادث في اشدود

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (13 عامًا) والتي وصفت جراحها بالمتوسطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 14:43:01 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة لخيش بلاغًا قرابة الساعة 13:40 حول إصابة سائقة دراجة هوائية جراء اصطدامها بسيارة على شارع كوخاف هتسافون في أشدود، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (13 عامًا) والتي وصفت جراحها بالمتوسطة مع إصابة في الرأس وتمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى كابلان" وفقًا للبيان.

 

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