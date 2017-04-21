إندلاع حريق في خزانة للكهرباء على مفرق الرامة دون إصابات

كايد ظاهر:

عملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات

أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في خزانة للكهرباء على مفرق بلدة الرامة، وهرعت طواقم الاطفاء والانقاذ إلى المكان من محطة الجليل المركزي والتي عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات" وفقًا للبيان.