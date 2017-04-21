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رياضة وشباب رياضة عالمية قرعة دوري الأبطال: ريال مدريد في مواجهة نارية مع أتلتيكو ويوفنتوس يلاقي موناكو

رياضة وشباب

ريال مدريد في مواجهة أتلتيكو ويوفينتوس يلاقي موناكو
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قرعة دوري الأبطال: ريال مدريد في مواجهة نارية مع أتلتيكو ويوفنتوس يلاقي موناكو

تقام مباريات الذهاب يومي 2 و3 من شهر ايار/مايو المقبل ثم تلعب مباراتي العودة بعد ذلك التاريخ بأسبوع واحد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 13:32:08 A A

أفرزت قرعة دوري أبطال أوروبا التي اجريت اليوم في مقر الفيفا في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات نارية من العيار الثقيل. وبحسب قرعة نصف النهائي من البطولة المنتظرة من عشاق المستديرة في جميع انحاء العالم، فسيواجه ريال مدريد نظيره من الدوري الإسباني، اتلتيكو، في ديربي مدريدي. اما الشق الآخر من النصف النهائي ففيه تلاقي السيدة العجوز نادي يوفينتوس نادي موناكو الفرنسي.

 

وتقام مباريات الذهاب يومي 2 و3 من شهر ايار/مايو المقبل ثم تلعب مباراتي العودة بعد ذلك التاريخ بأسبوع واحد لتتحدد هوية الفريقين، اللذين سيلعبان المباراة النهائية في 3 من يونيو/جزيران في مدينة كارديف، عاصمة ويلز.

من بين الاربعة فرق المتأهلة للدور النصف، فقط اثنين منهم حقق اللقب الأغلى اوروبيا: ريال مدريد في 11 مرة ويوفنتوس مرتين.

 

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