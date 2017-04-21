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انتقادات لحزب الله: الجولة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية أظهرت لبنان بدون سلطة

سمير جعجع:



ما قام به حزب الله يعتبر خطأ استراتيجيا بحيث ترك الحزب انطباعا بأن الدولة اللبنانية لا جيش لها للدفاع عنها وأن جيش لبنان ليس مسؤولا عن حدودها وكأن السلطات غير موجودة

حزب الله:

الهدف من الجولة ليس اثارة التساؤلات حول حرب قادمة لأن الحزب ليس من دعاة الحروب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)

نشر: 2017-04-21 23:25:48 A نشر: 2017-04-21 23:25:48 A