انتقادات لحزب الله: الجولة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية أظهرت لبنان بدون سلطة
سمير جعجع:
ما قام به حزب الله يعتبر خطأ استراتيجيا بحيث ترك الحزب انطباعا بأن الدولة اللبنانية لا جيش لها للدفاع عنها وأن جيش لبنان ليس مسؤولا عن حدودها وكأن السلطات غير موجودة
حزب الله:
الهدف من الجولة ليس اثارة التساؤلات حول حرب قادمة لأن الحزب ليس من دعاة الحروب
انتقد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بشكل شديد حزب الله وذلك بعد جولة التي قام قياديو الحزب بتنظيمها أمس الخميس لمجموعة من الاعلاميين والصحافيين على الحدود مع اسرائيل. وقال سمير جعجع بحسب وسائل اعلام لبنانية إن "ما قام به حزب الله يعتبر خطأ استراتيجيا بحيث ترك الحزب انطباعا بأن الدولة اللبنانية لا جيش لها للدفاع عنها وأن جيش لبنان ليس مسؤولا عن حدودها وكأن السلطات غير موجودة".
سعد الحريري
وانضم الى هذه الانتقادات تيار المستقبل وذلك لنفس السبب. من جهة أخرى قال حزب الله إن "الهدف من الجولة ليس اثارة التساؤلات حول حرب قادمة لأن الحزب ليس من دعاة الحروب مؤكدا أن الجولة كانت تهدف الى الرد على اسرائيل التي تدعي بان حزب الله منشغل في سورية وهو ما أردنا نظهره عكس ذلك".
يذكر أنه تم عقد اجتماعي ثلاثي بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي وقوات اليونيفل يوم الخميس في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن محمد جانبيه، تمت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني.