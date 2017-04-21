شابة (24 عامًا): لا أرتاح لنظرات خطيب شقيقتي الغريبة والمزعجة

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الرسالة كالتالي:

أنا صبية عمري 24 سنة، عندي أخت أكبر مني بسنة، خطبت خطوبة تقليدية قبل شهرين تقريبًا، وصار خطيبها يتردد كتير لعنا على البيت، اسا انا بحس في اشي غريب بنظراته وغير مريح! مش عارفة ليش هيك حاسة، بس لما اروح اسلم عليه أو اشي بصير يتطلع بطريقة كتير مزعجة لدرجة اني بضلش فقاعدة معهن! انا مش مرتاحتله، بس مشعارفة اذا احكي لأختي أو لا!! ساعدوني..



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