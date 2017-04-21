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مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا): لا أرتاح لنظرات خطيب شقيقتي الغريبة والمزعجة

مجتمع

شابة: لا أرتاح لنظرات خطيب أختي
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شابة (24 عامًا): لا أرتاح لنظرات خطيب شقيقتي الغريبة والمزعجة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-22 13:02:35 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

أنا صبية عمري 24 سنة، عندي أخت أكبر مني بسنة، خطبت خطوبة تقليدية قبل شهرين تقريبًا، وصار خطيبها يتردد كتير لعنا على البيت، اسا انا بحس في اشي غريب بنظراته وغير مريح! مش عارفة ليش هيك حاسة، بس لما اروح اسلم عليه أو اشي بصير يتطلع بطريقة كتير مزعجة لدرجة اني بضلش فقاعدة معهن! انا مش مرتاحتله، بس مشعارفة اذا احكي لأختي أو لا!! ساعدوني..


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