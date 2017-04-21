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فنانين فن عربي تامر حسني يستعد لطرح ورا الشبابيك مع اليسا

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تامر حسني يستعد لطرح ورا الشبابيك مع اليسا
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تامر حسني يستعد لطرح ورا الشبابيك مع اليسا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-22 07:20:52 A A

نشر الفنان المصري الشاب تامر حسني عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورًا جمعته بالفنانة اللبنانية اليسا من داخل الاستوديو حيث يحضران أغنية جديدة بعنوان ورا الشبابيك.


تامر حسني واليسا

وقال تامر حسني: "ورا الشبابيك عنوان اول اغنية بتجمعني بالفنانه إليسا، إن شاء الله تعجبكوا، الأغنية من كلمات محمد جمعة الحان احمد محيى، توزيع يحيى يوسف، هندسة صوتيه ياسر انور وبجد بشكر المهندس ياسر انور على مجهوده الكبير في الأغنية دي واشرافه الفني على العمل ككل بين مصر ولبنان. وبشكر الأستاذ ناصر الأسعد على اهتمامه واستضافته لنا بالاستوديو الخاص به، شكراً رامي مسعد على تصوير تحضيرات العمل بالتفاصيل شكراً الموزع هيثم راضي والملحن عبد الرحم شوقي على تسجيل الجزء الصوتي الخاص، شكراً الأستاذ سعيد إمام على مجهوده الشخصي الكبير لإتمام هذا العمل على اكمل وجه".

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