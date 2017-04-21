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فنانين فن عربي ديانا حداد توجه رسالة لسعد المجرد

فنانين

ديانا حداد توجه رسالة لسعد المجرد
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ديانا حداد توجه رسالة لسعد المجرد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 21:55:47 A A

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حدّا للفنان الفنان المغربي سعد المجرّد الذي أخرج يوم الخميس الماضي من السجن، بشروط مؤقّتة مع وضع السوار الالكتروني في يده، وتمنّت له السلامة وأن يأخذ الحرية الكاملة. 


صورة سعد المجرد التي ارفقتها ديانا حداد مع كلمتها 

وجاء في رسالتها: "اسعدني جداً خبر تواجدك مع عائلتك والحمدالله على السلامة كم ألمس في هذا الفنان حب العائله وحب الوطن .. الله يحفظلك والديك يا سعد وهتكون سحابة صيف لن تُذكر والى الامَام كما عودتنا". 

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