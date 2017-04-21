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القدس: اعتقال مشتبهين قاصرين بالاخلال بالنظام


نشر: 2017-04-21 11:25:30 A A
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس في حي العيسوية قام بضعة عشرات من الشبان بالاخلال بالنظام مع قيامهم في القاء حجارة وزجاجات حارقة ومفرقعات تجاه قوة من الشرطة وحرس الحدود التي عملت هناك مع اصابة شرطي بجروح طفيفة بحجر، كما واعتقلت القوات مشتبهن قاصرين اللذين تم تحويلهما للتحقيقات الجارية وسط قيام الشرطة بابعاد وتفريق المخلين بالنظام"، وفقا للبيان.
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