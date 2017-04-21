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أخبار محليات اقامة خيمة اعتصام في عرابة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

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سخنين والمنطقة اقامة خيمة اعتصام في عرابة تضامنا مع الاسرى
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اقامة خيمة اعتصام في عرابة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

يتواجد في الخيمة منذ ساعات الصباح عدد من النشطاء السياسيين المتضامنين مع الأسرى في السجون

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-21 11:07:19 A A

تم صباح اليوم الجمعة نصب خيمة اعتصام بالقرب من النصب التذكاري في المدينة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية الذين أعلنوا عن اضرابهم يوم الاثنين الماضي. كما ويتواجد في الخيمة منذ ساعات الصباح عدد من النشطاء السياسيين المتضامنين مع الأسرى في السجون.


مكان الخيمة

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