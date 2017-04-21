اعادة فتح معبر طابا مجددا للخروج لسيناء

أعلنت هيئة مكافحة الارهاب الاسرائيلي اليوم الجمعة أنه تمت اعادة فتح معبر طابا أمام المواطنين الذين يرغبون بالسفر الى سيناء وذلك وفقا لتقديرات أمنية قامت بها الهيئة حفاظا على أمن وأمان المواطنين في البلاد، وجاء في بيان عممه أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي: "وفقا لجلسة لتقييم الموقف عقدت في هيئة مكافحة الإرهاب وبناء على موافقة الحكومة تقرر السماح لمواطنين إسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا".