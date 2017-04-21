اعادة فتح معبر طابا وهيئة مكافحة الارهاب تحذر المواطنين في البلاد

بحسب البيان:

تشدد هيئة مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يواجهه المواطنون الإسرائيليون في سيناء لا يزال خطيرا وفوريا

أعلنت هيئة مكافحة الارهاب الاسرائيلي اليوم الجمعة أنه تمت اعادة فتح معبر طابا أمام المواطنين الذين يرغبون بالسفر الى سيناء وذلك وفقا لتقديرات أمنية قامت بها الهيئة حفاظا على أمن وأمان المواطنين في البلاد، وجاء في بيان عممه أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي: "وفقا لجلسة لتقييم الموقف عقدت في هيئة مكافحة الإرهاب وبناء على موافقة الحكومة تقرر السماح لمواطنين إسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا".



وأضاف البيان: "ومع ذلك تشدد هيئة مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يواجهه المواطنون الإسرائيليون في سيناء لا يزال خطيرا وفوريا كما يشير إليه تحذير السفر الخطير الذي أصدر مؤخرا إلى جانب التوصية بالامتناع تماما عن زيارة سيناء. إضافة إلى ذلك يوصى للإسرائيليين المتواجدين هناك بمغادرة المنطقة على الفور".