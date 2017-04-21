ضابط إسرائيلي: نستبعد حربًا مع حماس ولكن عليهم عدم تجريبنا

ضابط اسرائيلي:

إيران مستمرة في دعم حركة حماس بمبلغ ما بين 60 إلى 70 مليون دولار سنوياً يذهب جلها للتسلح

نقلت مصادر صحفية اسرائيلية على لسان ضابط اسرائيل لم يتم الكشف عن اسمه أنه "لن تندلع أي مواجهة مع حماس في الوقت القريب وذلك على خلفية مواصلة الجيش تشييد السور الفاصل حول القطاع". وحذر المصدر من أن أي حدث تكتيكي قد يتدحرج بسرعة ويتطور إلى مواجهة، قائلا: "يجب على حماس عدم تجريب قدرات الجيش الاسرائيلي مرة أخرى".



حماس في غزة

وضاف الضابط: "نحن نستعد أي سيناريو قد يؤدي الى اندلاع حرب لكننا مستعدون وعليهم عدم تجريبنا".

وحول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنور، قال الضابط: "السنوار شخصية متطرفة وانتخابه أوقف حالة الفصل التي كانت تعيشها حماس ما بين المستوى السياسي والعسكري"

وعن الدعم الذي تتلقاه حماس، قال الضابط الاسرائيلي: "إيران مستمرة في دعم حركة حماس بمبلغ ما بين 60 إلى 70 مليون دولار سنوياً يذهب جلها للتسلح".