لأول مرة.. النجمة نيللي كريم تنشر صورة مع ابنتيها

تبلغ كندة 8 سنوات وهي الأقرب في الشكل لوالدتها بينما تبلغ سيليا من العمر 4 سنوات

نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم صورة تجمعها مع ابنتيها كندة وسيليا وذلك على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام. هذا ويذكر أن ابنتي نيللي كريم كندة وسيليا من طليقها دكتور هاني أبو النجا.

كما وتبلغ كندة 8 سنوات وهي الأقرب في الشكل لوالدتها بينما تبلغ سيليا من العمر 4 سنوات، يذكر أن نيللي كريم لديها ولدين شابين من زوجها الأول وهما يوسف وكريم” وكانت قد غضبت بسبب تسريب شخص ما صورة لها برفقة ولديها يوسف وكريم على مواقع التواصل الاجتماعي.