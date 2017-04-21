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فنانين فن عربي نانسي عجرم تنجو من مقلب رامز جلال

فنانين

نانسي عجرم تنجو من مقلب رامز جلال
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نانسي عجرم تنجو من مقلب رامز جلال

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 16:30:32 A A

بعد الاعلامي اللبناني طوني خليفة والنجمة التونسية لطيفة، نجت النجمة اللبنانة نانسي عجرم من برنامج المقالب الذي يصوره رامز جلال في ابو ظبي ليذاع في رمضان المقبل. وكشف جي جي لامارا، مدير اعمال نانسي عجرم، عن اعتذار نانسي عن المشاركة في البرنامج بعد افتضاح المقلب.

وقال جي جي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي طوني خليفة في برنامج “العين بالعين” المذاع عبر شاشة تلفزيون الجديد، أنهم لم يكونوا يعلمون ان هذه الحلقة مقلب لأن نانسي ترفض الظهور في هذه البرامج وأنهم وافقوا على الظهور مع نيشان في البرنامج لصداقتهم معه.

ووجه جي جي لامارا الشكر الى طوني خليفة والذي ساهم في فضح نيشان وبرنامج رامز جلال عبر فيديو نشره على اليوتيوب كشف فيه عن تفاصيل ما حصل معه ومحاولة استدراجه الى ابو ظبي لايقاعه في المقلب.

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