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أخبار محاكم وجنائيات اللد: اصدار أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة قتل محمد زبارقة

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مدن الساحل اللد: أمر حظر نشر في جريمة قتل محمد زبارقة
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اللد: اصدار أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة قتل محمد زبارقة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اصدار أمر حظر نشر على أي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذه القضية وكذلك أي من تفاصيل المشتبهين الشخصية ساري المفعول حتى نهار يوم 03.05 المقبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-21 08:29:57 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف اطلاق النار في اللد  مساء البارحة الخميس والذي أسفر عن مصرع محمد زبارقة من الطيبة واصابة آخرين بجروح متفاوتة، تم لاحقا وبناء على طلب توجهت فيه الشرطة الى محكمة الصلح في الرملة اصدار أمر حظر نشر على أي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذه القضية وكذلك أي من تفاصيل المشتبهين الشخصية ساري المفعول حتى نهار يوم 03.05 المقبل"، وفقا للبيان.


المرحوم محمد زبارقة

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