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رياضة وشباب رياضة عالمية بيكيه يتحدى ريال مدريد: نستطيع التفوّق عليكم في عقر داركم

رياضة وشباب

بيكيه يتحدى ريال مدريد: نستطيع التفوق عليكم
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بيكيه يتحدى ريال مدريد: نستطيع التفوّق عليكم في عقر داركم

بيكيه لم ينكر بأن المهمة صعبة، ليس لأن ريال مدريد قوي بل لأن فريقه يمر بحالة إحباط بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكنه وفي ذات الوقت أظهر ثقة بقدرة فريقه في تحقيق الانتصار

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-21 20:43:05 A A

 صرح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني بثقته في قدرة فريقه على تحقيق الانتصار في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الغريم ريال مدريد يوم الأحد المقبل.


جيرارد بيكيه 

بيكيه لم ينكر بأن المهمة صعبة، ليس لأن ريال مدريد قوي بل لأن فريقه يمر بحالة إحباط بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكنه وفي ذات الوقت أظهر ثقة بقدرة فريقه في تحقيق الانتصار.
وقال بيكيه بعد إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس “نحن بشر، وبكل تأكيد كل نتيجة سلبية تؤثر على الفريق. لكن يوم الأحد ستكون مباراة مختلفة، تحدي آخر، مباراة أخرى كبيرة، سنخوضها برغبة تحقيق الفوز “.وأضاف موضحاً ثقته في قدرة برشلونة على قهر ريال مدريد في عقر داره “على الرغم من أننا لسنا في حالة جيدة، إلا أننا نستطيع الذهاب إلى مدريد وتحقيق الفوز”.

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