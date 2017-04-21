الفيفا يتجه نحو تخفيف عقوبة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين

كانت لجنة العقوبات في الفيفا قد أصدرت عقوبة الإيقاف في حق ليونيل ميسي لـ 4 مباريات دولية بعد إهانته للحكم المساعد خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2018

ينتظر ليونيل ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي “فيفا” حول إمكانية تخفيض عقوبة نجم برشلونة بالإيقاف لـ 4 مباريات دولية .

ليونيل ميسي

وحسب إذاعة “Cadena SER” فإن لجنة الاستئناف في الفيفا تتجه نحو تخفيض عقوبة إيقاف ميسي لمباراتين أو 3 بفضل الملف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم .ونقلاً عن نفس المصدر فإن ليونيل ميسي قرر السفر إلى زيورخ السويسرية يوم 3 أو 4 مايو المقبل من أجل حضور جلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف والدفاع عن نفسه ، بعد خروج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس .

وكانت لجنة العقوبات في الفيفا قد أصدرت عقوبة الإيقاف في حق ليونيل ميسي لـ 4 مباريات دولية بعد إهانته للحكم المساعد خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 .