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الفيفا يتجه نحو تخفيف عقوبة ميسي مع الأرجنتين
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الفيفا يتجه نحو تخفيف عقوبة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين

 كانت لجنة العقوبات في الفيفا قد أصدرت عقوبة الإيقاف في حق ليونيل ميسي لـ 4 مباريات دولية بعد إهانته للحكم المساعد خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2018

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-21 10:07:22 A A

ينتظر ليونيل ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي “فيفا” حول إمكانية تخفيض عقوبة نجم برشلونة بالإيقاف لـ 4 مباريات دولية .

 

ليونيل ميسي

وحسب إذاعة “Cadena SER” فإن لجنة الاستئناف في الفيفا تتجه نحو تخفيض عقوبة إيقاف ميسي لمباراتين أو 3 بفضل الملف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم .ونقلاً عن نفس المصدر فإن ليونيل ميسي قرر السفر إلى زيورخ السويسرية يوم 3 أو 4 مايو المقبل من أجل حضور جلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف والدفاع عن نفسه ، بعد خروج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس .
وكانت لجنة العقوبات في الفيفا قد أصدرت عقوبة الإيقاف في حق ليونيل ميسي لـ 4 مباريات دولية بعد إهانته للحكم المساعد خلال مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 .

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