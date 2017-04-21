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رياضة وشباب رياضة عالمية كوستا يتلقى عرض من شأنه أن يجعله الأعلى آجرا في العالم

رياضة وشباب

كوستا يتلقى عرض من شأنه أن يجعله الأعلى آجرا في العالم
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كوستا يتلقى عرض من شأنه أن يجعله الأعلى آجرا في العالم

سيقدم النادي الصيني على محاولة جديدة لضم المهاجم الإسباني، بعد فشله في التعاقد معه في يناير الماضي. غير أن مالك النادي “شو يوهوي” أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-21 14:34:05 A A

 يأمل نادي “تيانجين كوانجيان” الصيني في التعاقد مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي دييجو كوستا فى يونيو القادم وفقا لما ذكرته مصادر “سكاي سبورت”.

 

دييجو كوستا

و سيقدم النادي الصيني على محاولة جديدة لضم المهاجم الإسباني، بعد فشله في التعاقد معه في يناير الماضي. غير أن مالك النادي “شو يوهوي” أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة.و حسب نفس المصدر نادي تيانجين على استعداد لجعل كوستا اللاعب الأعلى آجرا في العالم، من خلال تقديم عقد براتب 650 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.وينتهي عقد الدولي الإسباني مع لبلوز في صيف عام 2019، حيث يحصل على 150 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. وقد سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه وقع على ثلاثة أهداف فقط منذ بداية العام الجديد.

و يحتل تيانجين المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الصينى الممتاز بعد خمس مباريات. و يتولى بطل العالم الإيطالي فابيو كانافارو الإدراة الفنية للنادي، و كان النادي قد وقع مع ألكسندر باتو مقابل 15 مليون جنيه استرليني من فياريال في يناير الماضي.و يبدأ الموسم في الدوري الصيني الممتاز في مارس، و ينتهي في نوفمبر. و تفتح نافذة النقل في منتصف الموسم من 19 يونيو إلى 14 يوليو.

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