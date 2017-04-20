مانشستر يونايتد يتجاوز أندرلخت بعد التمديد ويبلغ نصف النهائي

ينتظر جوزيه مورينيو التعرف على خصمه القادم في البطولة خلال قرعة الجمعة

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

نجح مانشستر يونايتد في تجاوز حاجز أندرلخت بصعوبة ليعبر إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز بنتيجة (2-1) بعد التمديد على ملعب أولد ترافورد إياباً .

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في افتتاح التسجيل سريعاً عبر النجم هنريك مخيتاريان في الدقيقة العاشرة ، فيما رد سفيان هني بهدف التعادل للنادي البلجيكي في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول على ذلك .ولم يتمكن مانشستر يونايتد من استغلال أي من فرصه خلال الشوط الثاني لتبقى النتيجة (1-1) في مباراة خسر فيها جهود زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو للإصابة ، ليتجه الفريقان نحو الأشواط الإضافية لفك التعادل (2-2) في مجموع الـ 180 دقيقة .



وبعد شوط إضافي أول لم يشهد أي تغيير على مستوى النتيجة تمكن ماركو راشفورد من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الثاني ليحافظ فريق مورينيو على تقدمه حتى نهاية الـ 120 دقيقة .وبهذا الفوز الصعب يبلغ مانشستر يونايتد نصف نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين ، وينتظر جوزيه مورينيو التعرف على خصمه القادم في البطولة خلال قرعة الجمعة .

