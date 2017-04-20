أياكس وليون يخطفان آخر بطاقات نصف نهائي الدوري الأوروبي

ستقام قرعة نصف نهائي البطولة غدا الجمعة، بعد اكتمال المربع الذهبي بتأهل، سيلتا فيجو الإسباني، ليون الفرنسي، أياكس الهولندي، و مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

حقق نادي أياكس الهولندي تأهلا بشق الأنفس خارج أرضه ضد شالكه الألماني، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.و احتكم الفريقين للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز أصحاب الأرض (2ـ0)، ليتمكنوا من تدارك خسارتهم في الذهاب بنفس النتيجة.



و افتتح شالكه التسجيل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني عن طريق ليون جوريتسكا، قبل أن يضيف زميله جويدو برجشتالر الهدف الثاني، 3 دقائق بعد ذلك، ليحتكم الفريقين للأشواط الإضافية.و واصل أصحاب الأرض هيمنتهم بهدف ثالث في الدقيقة 101 من عمر الشوط الإضافي الأول، كان سيمنحهم التأهل، مستغلين طرد جويل فالتمان من صفوف أياكس.قبل أن ينتفض الضيوف، الذين سجلوا هدف تقليص الفارق (3ـ1)، قبل أن يطلق يونس أمين رصاصة الرحمة على شالكه بهدف ثاني في آخر دقيقة من عمر الشوط الإضافي.

و بهذا يضمن النادي الهولندي تواجده في نصف النهائي، بالفوز (3ـ4)، في مجموع المبارتين.

و في لقاء ماراطوني آخر حصل ليون على بطاقة التأهل الأخيرة لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تجاوز مضيفه بشكتاش التركي بضربات الجزاء (6ـ7)، بعد نهاية الوقت الأصلي و الإضافي بنتيجة (2ـ1)، و هي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب.

و سجل أهداف بيشكتاش أندرسون تاليسكا الذي وقع على ثنائية، فيما وقع هدف أياكس ألكسندر لاكازيت.و ستقام قرعة نصف نهائي البطولة غدا الجمعة، بعد اكتمال المربع الذهبي بتأهل، سيلتا فيجو الإسباني، ليون الفرنسي، أياكس الهولندي، و مانشستر يونايتد الإنجليزي.