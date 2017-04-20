مرشح للرئاسة الفرنسية: بشار الأسد ليس شيطانا

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

دعا مرشح الرئاسة الفرنسية، جاك شيميناد، الغرب إلى "التوقف عن محاولات إسقاط الرئيس السوري، بشار الأسد". معتبرًا أنّ "الأسد ارتكب الاخطاء ولكنه ليس شيطانًا، وعلى الغرب أن يركز الجهود على تسوية الأزمة في سورية بالتعاون مع روسيا"، بحسب تصريحاته التي أدلى بها لوكالة سبوتنيك الروسية.