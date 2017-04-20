باريس: مقتل شرطيين وإصابة عدّة أشخاص في إطلاق نار بالشانزيليزيه

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قوات الامن تمكّنت من قتل منفذ العملية

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

أفادت مصادر مطلعة "عن سماع إطلاق نار كثيف في جادة الشانزيليزيه وسط باريس ". في حين أفادت وسائل إعلام فرنسيّة عن تدافع وسط الناس، وأنباء عن مقتل شرطيين".



هذا وتشهد شوارع مدينة باريس إنتشارًا كبيرًا لقوات الشرطة والامن. فيما أفادت مصادر اخرى: "أن قوات الامن تمكّنت من قتل منفذ العملية "، فيما أوصت الشرطة المواطنين بالامتناع عن الوصول إلى منطقة الشانزيليزيه.