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السلطات المحلية اخبار المجالس إلغاء الجلسة للمصادقة على تسوية وادي الشاغور بعد تدّخل مجلس مجد الكروم

السلطات المحلية

الشاغور إلغاء الجلسة للمصادقة على تسوية وادي الشاغور
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إلغاء الجلسة للمصادقة على تسوية وادي الشاغور بعد تدّخل مجلس مجد الكروم

أبدى رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي عن إرتياحه من تأجيل الجلسة وإتاحة الفرصة لقسم الهندسة في المجلس المحلي مراجعة المخطط والاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه .

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-20 23:33:39 A A
على ما يبدو فإن تدخل مجلس مجد الكروم المحلي ونيّته بتقديم إعتراضات على مخطط تسوية وادي الشاغور على حساب أراضي مجد الكروم، دفع بالمديرة العامة لسلطة الصرف الصحي في الشمال شيفرا بن دافيد إلغاء الجلسة التي كانت مقررة ليوم الاثنين 24.04.2017 من اجل المصادقة عليها، اذ قامت اليوم الخميس بالاتصال برئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي وبمهندسة المجلس أريج سرحان وإعلامهم عن إلغاء الجلسة التي كان من المفروض أن تعقد يوم الاثنين المقبل.

كما وطالبت شيفرا بن دافيد الاجتماع اولا برئيس المجلس المحلي سليم صليبي ومهندسة المجلس أريج سرحان لجلسة عمل مهنية والاستماع لموقفهم، وبعدها تعيين الموعد الجديد لجلسة أخرى مع إمكانية العدول عن الخارطة المقترحة او تعديلها.

وقد أبدى رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي عن إرتياحه من تأجيل الجلسة وإتاحة الفرصة لقسم الهندسة في المجلس المحلي مراجعة المخطط والاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه.

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