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إلغاء الجلسة للمصادقة على تسوية وادي الشاغور بعد تدّخل مجلس مجد الكروم

أبدى رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي عن إرتياحه من تأجيل الجلسة وإتاحة الفرصة لقسم الهندسة في المجلس المحلي مراجعة المخطط والاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه .

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-20 23:33:39 A نشر: 2017-04-20 23:33:39 A