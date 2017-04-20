نتنياهو يحل ضيفًا على هيئة الأركان العامة للجيش
النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدّث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "حلّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس ضيف هيئة الأركان العامة للجيش، وذلك مع اقتراب عيد الاستقلال ال-69 لدولة إسرائيل".
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك