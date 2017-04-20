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نتنياهو يحل ضيفًا على هيئة الأركان العامة للجيش

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

نشر: 2017-04-20 20:28:14 A A
وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدّث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "حلّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس ضيف هيئة الأركان العامة للجيش، وذلك مع اقتراب عيد الاستقلال ال-69 لدولة إسرائيل".
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