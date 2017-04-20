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أخبار محليات اللد: إصابة شخصين بجراح متوسطة بعد تعرّضهما لإطلاق نار

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مدن الساحل اللد: إصابة شخصين بعد تعرّضهما لإطلاق نار
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اللد: إصابة شخصين بجراح متوسطة بعد تعرّضهما لإطلاق نار

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشخصين لرجل (50 عامًا) ومسنّة (70 عامًا) أصيبا بجراح متوسطة في منطقة الصدر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 20:19:03 A A

عمم الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "عند الساعة 19:50 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة أيالون حول إصابة شخصين إثر تعرّضهما لإطلاق نار في اللد ".


صور من المكان - تصوير: إسعاف نجمة داوود الحمراء 

وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشخصين، لرجل (50 عامًا) ومسنّة (70 عامًا) أصيبا بجراح متوسطة في منطقة الصدر، ومن ثم تمّ نقلهما الى مستشفى آساف هروفيه لتلقي العلاج"، وفقًا للبيان.

 

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