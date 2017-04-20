اللد: إصابة شخصين بجراح متوسطة بعد تعرّضهما لإطلاق نار

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشخصين لرجل (50 عامًا) ومسنّة (70 عامًا) أصيبا بجراح متوسطة في منطقة الصدر

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

عمم الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "عند الساعة 19:50 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة أيالون حول إصابة شخصين إثر تعرّضهما لإطلاق نار في اللد ".



صور من المكان - تصوير: إسعاف نجمة داوود الحمراء

وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشخصين، لرجل (50 عامًا) ومسنّة (70 عامًا) أصيبا بجراح متوسطة في منطقة الصدر، ومن ثم تمّ نقلهما الى مستشفى آساف هروفيه لتلقي العلاج"، وفقًا للبيان.