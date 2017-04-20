الرملة: لقاء مميز يجمع مخالف الطوائف والأديان بمناسبة عيد القيامة

كان لقاء مميزا اظهر المودة والتآخي بين الجميع من الديانات المختلفة

عمّم المجلس الرعوي للاتين في الرملة بيانًا، جاء فيه:"بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي صادف هذا العام نفس التاريخ لدى جميع الطوائف، اجتمع رعاة الكنائس اللاتينية والارثوذكسية والانجيلية في الرملة، مع الجمعية الارثوذكسية والمجلس الرعوي للاتين وعمدة الانجليكان لتبادل التهاني واستقبلوا وجهاء الرملة وممثلي البلدية والشرطة والهيئات الإسلامية المختلفة".





خلال اللقاء



وتابع البيان:"هذا، وقد كان لقاء مميزا اظهر المودة والتآخي بين الجميع من الديانات المختلفة. تبادل المدعوون أطراف الحديث في ساحة دير اللاتين في حفل استقبال مميز ثم توجه المدعوون الى قاعة الكنيسة. بدأ عريف الحفل الأستاذ جوزيف البينا بالتحدث عن المناسبة واهمية هذا اللقاء وتلاه كورال الكنيسة الذي قدم بعض التراتيل الخاصة بالمناسبة ومن ثم تبادلوا كلمات التهنئة وعبر فيها المتحدثون عن أهمية الاحترام المتبادل واللقاء المشترك والحفاظ على روح المحبة والقيم التي تنص عليها الديانات السماوية في التعامل مع الاخر"، إلى هنا البيان.