النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان
شلومي كماري مدير الوسط العربي في شتراوس:
كما في كل عام وقبل بداية شهر رمضان المبارك نقوم بتجهيز مؤتمر تجاري يهدف لتوسيع بيع منتوجات شتراوس وايضًا من اجل تقديم أفضل ما يمكن من المنتجات لزبائننا الكرام وخاصة في المجتمع العربي
رعنان كوبالسكي مدير قسم المبيعات في شتراوس:
تُؤمن شركة شتراوس بأهميّة إستمرار وتعزيز العلاقة المُباشرة مع المجتمع العربي الذي تعتبره شريكًا حقيقيًا ومتساويًا على طريق النجاح
بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك أطلقت شتراوس حملات أسعار خاصة على تشكيلة واسعة من المنتجات المُميّزة والمُتميّزة والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً في الشهر الفضيل
أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس ، وتمّ ذلك في فندق الجولدن كراون في النّاصرة ، وجاء المؤتمر بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المبارك والرّبط بينه وبين شركة عيليت، كما وتمّ تقديم وصلة فنيّة من قِبل فرقة نور للموسيقى العربيّة بمشاركة الفنانين ياسمين لبنان ومأمون زيود، وقام بعرافة الأمسية الإعلامي بسيم داموني.
هذا، وحضر المؤتمر شلومي كماري مدير الوسط العربي، ورعنان كوبالسكي مدير قسم المبيعات في شتراوس، والعديد من الشخصيات الاجتماعيّة، كما وتمّ تقديم عرض محوسب حول تجربة شوكولاطة عيليت من شتراوس، وفي نهاية المؤتمر كانت هنالك وجبة عشاء مميزة مع توزيع هدايا من شتراتوس.
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصيحفة كل العرب مع شلومي كماري مدير الوسط العربي في شتراوس، قال: "في البداية أتقدم بجزيل الشكر لجميع زبائننا الكرام على المشاركة الفعّالة كما في كل عام وقبل بداية شهر رمضان المبارك نقوم بتجهيز مؤتمر تجاري يهدف لتوسيع بيع منتوجات شتراوس وايضًا من اجل تقديم أفضل ما يمكن من المنتجات لزبائننا الكرام وخاصة في المجتمع العربي، وبوجود العديد من التنزيلات والفعاليات التي ستكون خلال شهر رمضان المبارك وخاصة سنقدّم منتجات مميزة مثل: "وافل 104" والكعك المحشو بالشوكولاطة وجميع المسليّات وغيرها من المنتجات التي تعوّد عليها الجمهور العربي من شتراوس ولكن هذه المرّة بنكهة جديدة ومميزة خاصة بشهر رمضان. أعايد الجميع وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم".
صور خلال المؤتمر
أمّا رعنان كوبالسكي مدير قسم المبيعات في شتراوس، قال: "يعتبر هذا المؤتمر في غاية الأهميّة خاصة انه يعزز الشراكة ما بيننا وبين المجتمع العربي وأيضًا لكي نقدم التهاني وأن نقول رمضان كريم، كما ويهدف المؤتمر لتقديم المنتجات الجديدة الخاصة بينا وللاستمتاع سوية خلال هذا اليوم والتعرّف أكثر على بعضنا البعض لتطوير هذه الشراكة، بحيثُ تُؤمن شركة شتراوس بأهميّة إستمرار وتعزيز العلاقة المُباشرة مع المجتمع العربي، الذي تعتبره شريكًا حقيقيًا ومتساويًا على طريق النجاح".
وإختتم قائلا: "من هذا المُنطلق تحرص شتراوس على أن تُقدّم للوسط العربي المنتجات والحملات المُميّزة. وبمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك وعيد الفطر السّعيد أطلقت شتراوس حملات أسعار خاصة على تشكيلة واسعة من المنتجات المُميّزة والمُتميّزة، والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً في الشهر الفضيل، وقد إهتمّت شتراوس بأن تتناسب الحملات والمنتجات وأجواء رمضان الإحتفالية وفرحة العيد كما اننا في السنة الماضية حقننا نجاحًا باهرًا ولذلك نريد تطوير هذه الشراكة لتحقيق طموحاتنا خلال هذه السنة. وكل عام وأنتم بألف خير رمضان كريم".
شلومي كماري مدير الوسط العربي
رعنان كوبالسكي مدير قسم المبيعات في شتراوس