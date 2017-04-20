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النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان

شلومي كماري مدير الوسط العربي في شتراوس:



كما في كل عام وقبل بداية شهر رمضان المبارك نقوم بتجهيز مؤتمر تجاري يهدف لتوسيع بيع منتوجات شتراوس وايضًا من اجل تقديم أفضل ما يمكن من المنتجات لزبائننا الكرام وخاصة في المجتمع العربي

رعنان كوبالسكي مدير قسم المبيعات في شتراوس:



تُؤمن شركة شتراوس بأهميّة إستمرار وتعزيز العلاقة المُباشرة مع المجتمع العربي الذي تعتبره شريكًا حقيقيًا ومتساويًا على طريق النجاح

بمُناسبة حلول شهر رمضان المُبارك أطلقت شتراوس حملات أسعار خاصة على تشكيلة واسعة من المنتجات المُميّزة والمُتميّزة والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً في الشهر الفضيل

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

من: نزار عليمي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-20 20:19:03 A نشر: 2017-04-20 20:19:03 A