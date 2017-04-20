اتحاد مجد الكروم ينهي استعداداته للقاء الفاصل امام ابناء كابول

سيمثل كافة لاعبي الفريق لخدمة المدرب احمد سبع باستثناء الاعب خط الوسط روسلان كوزنيتسوف الذي اصيب بكسر برجله خلال مباراة الفريق الاخيرة



مدرب الفريق أحمد سبع :

فريقنا جاهز 100% للقاء فريق كابول وقد اتممنا كافة الاستعدادات وانا راض من جهوزية لاعبي الفريق لخوض المباراة

انهى فريق اتحاد ابناء مجد الكروم كافة استعداداته للقاء الفاصل ضمن مباريات الاختبار من اجل الصعود للدرجة الاولى امام ابناء بلدي كابول بتدريب اجمالي، عصر اليوم الخميس.



وسيمثل كافة لاعبي الفريق لخدمة المدرب احمد سبع، باستثناء لاعب خط الوسط روسلان كوزنيتسوف، الذي اصيب بكسر برجله خلال مباراة الفريق الاخيرة امام هبوعيل كوكب وسيتغيب عن المباراة. هذا، وقد بدت الجدية والجهوزية على لاعبي الفريق، اذ تدربوا بحماس منقطر النظير مما يدل على اصرارهم الفوز في مباراة الغد، امام ابناء بلدي كابول، في المباراة النهائية الفاصلة ضمن مباريات الاختبار للمنطقة الشمالية " أ " في الدرجة الثانية.

وفي حديث مع مدرب الفريق احمد سبع قال:"فريقنا جاهز 100% للقاء فريق كابول وقد اتممنا كافة الاستعدادات وانا راض من جهوزية لاعبي الفريق لخوض المباراة". وأضاف أحمد سبع:"فريقنا وصل الى مباريات الاختبار بلياقة بدنية عالية واستعداد كبير واستمرارية لمباريات الدوري الاخيرة وهذا اثبت خلال اللقاء امام كوكب ابو الهيجاء, وكلي امل ان يواصل لاعبي الفريق بنفس الوتيرة والجدية اللعب الجماعي والجدية والرجولية امام كابول يوم غد ايضًا". وناشد احمد سبع جمهور الفريق حضور المباراة وتشجيع اللاعبين وحثهم على الفوز من اجل مواصلة المشوار للمرحلة القادمة.



رئيس ادارة الفريق سمير مناع (أبو مظهر) قام بعد انتهاء التدريب الاجمالي بتوزيع مستحقات ومعاشات اللاعبين كاملة، وستوفر ادارة الفريق 3 حافلات لنقل الجمهور المجدلاوي الى استاد الدوحة مجانًا.