برشلونة يستأنف لتقليص عقوبة نيمار بعد هجومه على حكم مباراة مالاجا

قرر الاتحاد الإسباني، إيقاف نيمار 4 مباريات بسبب هجومه على حكم مباراة فريقه أمام مالاجا بالدوري الإسباني

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

تلقت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، طعنًا من فريق برشلونة لتقليص عقوبة نيمار دا سيلفا ، مهاجم الفريق.





نيمار دا سيلفا



كما وقرر الاتحاد الإسباني، إيقاف نيمار 4 مباريات بسبب هجومه على حكم مباراة فريقه أمام مالاجا بالدوري الإسباني، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة اليوم، لبحث العقوبة، وفقًا لما ورد عن صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وخاطب برشلونة، المحكمة الرياضية الدولية، كإجراء احترازي في حال رفض طلبها من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد. ويستعد البارسا لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنانبيو"، في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.