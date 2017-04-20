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رياضة وشباب رياضة عالمية برشلونة يبدأ تحضيره للكلاسيكو أمام غريمه الريال بعد الإقصاء الأوروبي

رياضة وشباب

برشلونة يبدأ تحضيره للكلاسيكو بعد الإقصاء الأوروبي
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برشلونة يبدأ تحضيره للكلاسيكو أمام غريمه الريال بعد الإقصاء الأوروبي

سيعود برشلونة للمران مرة أخرى صباح غد الجمعة ثم بعد غد السبت حيث سيقدم لويس إنريكي مؤتمر صحفي قبل السفر الأحد لمدريد

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 21:12:39 A A

أكدت بعض الصحف الاسبانية اليوم الخميس، انه وبالرغم من إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي بالهزيمة بثلاثية نظيفة لصالح يوفنتوس الإيطالي، بدأ الفريق الكتالوني إستعداداته لمعركة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد على سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هذا، وقاد المدير الفني للبرسا لويس إنريكي مران الفريق اليوم بمشاركة كافة اللاعبين المتاحين بالإضافة إلى لاعبي الرديف كارلس ألينيا وماركو كاردونا. ويعد مران اليوم أولى جلسات الاستعداد لمباراة الكلاسيكو التي تعتبر معركة حاسمة بالنسبة للفريق الكتالوني الذي لا يملك خيارا سوى الفوز على غريمه الأزلي للحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.
وسيعود برشلونة للمران مرة أخرى صباح غد الجمعة ثم بعد غد السبت حيث سيقدم لويس إنريكي مؤتمر صحفي قبل السفر الأحد لمدريد.

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