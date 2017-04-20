مورينتس لاعب الريال السابق: الفوز بكلاسيكو الأرض يحسم الدوري لريال مدريد

فرناندو مورينتس:



إذا استطاع ريال مدريد الفوز ولديه مباراة مؤجلة فإنَّ لقب الليجا سيكون قريبًا للغاية وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها

"إذا فاز الملكي بـ"كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة، الأحد المقبل، فسيكون قد إقترب كثيرًا من لقب الليجا"، هذا ما أفاد به اليوم الخميس، لاعب ريال مدريد السابق فرناندو مورينتس .



فرناندو مورينتس

كما وأضاف مورينتس في تصريحات لموقع "Sportium": "إذا استطاع ريال مدريد الفوز، ولديه مباراة مؤجلة، فإنَّ لقب الليجا سيكون قريبًا للغاية، هذه حقيقة لا يمكن إغفالها". وعن تحليله للقاء، اعتبر مورينتس، أنَّ "الأمر الحاسم سيكون سرعة الوصول للأمام حيث يحظى الفريقان بمهاجمين "يلعبون دورًا حاسمًا في غالبية المباريات"، على حد قوله.

أمّا بسؤاله إذا كان عليه الاختيار بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا رد "سأختار كريستيانو ليس لما هو عليه فقط وإنما للسعادة التي يمنحها لنا نحن المدريديون".