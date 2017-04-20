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محمد ناطور من قلنسوة: الشرطة داست على رأسي وعاملتني بعنف وسببت لي جروحًا

الشاب محمد ناطور:



تواجد ثلاثة أشخاص بلباس مدني يدقون على شبابيك السيارة عندما قمنا بفتحها عرّفوا أنفسهم بأنهم رجال شرطة



صديقي سلّم بطاقته، بينما بطاقتي لم تكن بحوزتي وإضطررت أن أعطيهم رقم الهوية وفي نفس اللحظة رجال الشرطة طلبوا منّا الوقوف جانبا ورفع أيدينا للتفتيش

خلال التفتيش قام شرطي بمسك يدي بقوة، عندها طلبت منه التخفيف بسبب آلام في يدي واذا بهم يلقون بي على الأرض ويدوسون على رقبتي ورأسي، ومن ثم أبرحوني ضربًا

أنوي تقديم شكوى لوحدة التحقيقات عن رجال الشرطة وسأتابع مجريات التحقيق حتى نرى كيف ستكون النتائج

تعقيب الشرطة - لوبا السمري:



يدور الحديث حول مشتبه بتهديد وعرقلة عمل شرطي خلال تنفيذ الأخير مهام عمله والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية



أي مزاعم ضد اي من افراد الشرطة، من الاولى ويجوز ويوصى بالتوجه فيها الى الجهات الرسمية والمعروفة امام الجميع وستقوم بدورها على فحصها وبدقة متناهية

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-20 17:30:07 A نشر: 2017-04-20 17:30:07 A