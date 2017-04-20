محمد ناطور من قلنسوة: الشرطة داست على رأسي وعاملتني بعنف وسببت لي جروحًا
الشاب محمد ناطور:
تواجد ثلاثة أشخاص بلباس مدني يدقون على شبابيك السيارة عندما قمنا بفتحها عرّفوا أنفسهم بأنهم رجال شرطة
صديقي سلّم بطاقته، بينما بطاقتي لم تكن بحوزتي وإضطررت أن أعطيهم رقم الهوية وفي نفس اللحظة رجال الشرطة طلبوا منّا الوقوف جانبا ورفع أيدينا للتفتيش
خلال التفتيش قام شرطي بمسك يدي بقوة، عندها طلبت منه التخفيف بسبب آلام في يدي واذا بهم يلقون بي على الأرض ويدوسون على رقبتي ورأسي، ومن ثم أبرحوني ضربًا
أنوي تقديم شكوى لوحدة التحقيقات عن رجال الشرطة وسأتابع مجريات التحقيق حتى نرى كيف ستكون النتائج
تعقيب الشرطة - لوبا السمري:
يدور الحديث حول مشتبه بتهديد وعرقلة عمل شرطي خلال تنفيذ الأخير مهام عمله والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية
أي مزاعم ضد اي من افراد الشرطة، من الاولى ويجوز ويوصى بالتوجه فيها الى الجهات الرسمية والمعروفة امام الجميع وستقوم بدورها على فحصها وبدقة متناهية
وجّه الشاب محمد ناطور من سكان مدينة قلنسوة إنتقادات لاذعة للشرطة، مشيرًا الى أن "أفرادها تعاملوا معه ومع صديق له بصورة عنيفة ووحشية وهمجية دون اي ذنب يذكر".
وقال محمد ناطور في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "يوم أمس كنتُ في إجازة عمل، وفي ساعات ما بعد الظهر رافقت صديق لي بسيارته عندما كان في طريقه الى بلدة باروتاييم قرب نتانيا لنقل عمال هناك. لدى وصولنا توقف سائق السيارة ليرد على الهاتف، واذا بثلاثة اشخاص بلباس مدني يدقون على شبابيك السيارة. عندما قمنا بفتحها عرّفوا أنفسهم بأنهم رجال شرطة، وطلبوا منا ابراز بطاقاتنا. صديقي سلّم بطاقته، بينما بطاقتي لم تكن بحوزتي، وإضطررت أن أعطيهم رقم الهوية، وفي نفس اللحظة رجال الشرطة طلبوا منّا الوقوف جانبا ورفع أيدينا للتفتيش".
كما قال: "خلال التفتيش قام شرطي بمسك يدي بقوة، عندها طلبت منه التخفيف بسبب آلام في يدي، واذا بهم يلقون بي على الأرض ويدوسون على رقبتي ورأسي، ومن ثم أبرحوني ضربًا، حتى تسببوا بجروح في وجهي ويدي وظهري، كذلك الأمر تعاملوا مع صديقي، من دون مبررات تذكر، لا سيما اننا لم نقم بأي تصرّف غير قانوني وكل الوقت نفذنا طلبات رجال الشرطة بدون اي معارضة".
صور الشاب محمد ناطور
ومضى وهو يقول: "بعد أن قام رجال الشرطة بتقييدنا، قاموا بسحبنا الى مقر الشرطة في كدما، وأخذوا منّا هواتفنا، ورفضوا بأن نخبر عائلاتنا بما حصل، وبقينا في المحطة حتى الساعة الحادية عشر ليلا، وهناك وجهت لنا شبهات بأننا رفضنا الإعتقال، لكن هذه الشبهات عارية عن الصحة ولا أساس لها بتاتا".
وأردف قائلا: "بعد أن اطلقوا سراحنا ذهبت لتلقي العلاج، وقد شعرت بآلام شديدة من شدّة الضرب الي تعرضتُ له، وفي اعقاب هذا التعامل فإنني أنوي تقديم شكوى لوحدة التحقيقات مع رجال الشرطة وسأتابع مجريات التحقيق حتى نرى كيف ستكون النتائج".
في نهاية حديثه قال: "تصرف رجال الشرطة عنصري وغير إنساني، ولا اظن أن مثل هؤلاء يمكن لهم العمل في هذا المجال. لا بد من الأشارة بأنني غير واثق بأنه ستُتخذ إجراءات قانونية ضد رجال الشرطة بعد الشكوى التي سأقدمها، فسبق وأن تعرض اشخاص آخرين لأعتداءات شبيهة ولم نر أي نتائج لصالح الضحايا، بل أغلبية هذه الملفات تغلق بحجة عدم توفر الأدلة".
تعقيب الشرطة
هذا، عقّبت المتحدّثة بإسم الشرطة لوبا السمري قائلة: "اولا، يدور الحديث حول مشتبه بتهديد وعرقلة عمل شرطي خلال تنفيذ الأخير مهام عمله والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية. ثانيًا، مهام أي من أفراد الشرطة تشمل القيام بتنفيذ القانون وفقا لما يمليه القانون وإجراءاته الملزمة التي تدمج ما بين حقوق اي من المشتبه فيهم ومن جهة أخرى، واجب إطاعة القانون. ثالثا، اي مزاعم ضد اي من افراد الشرطة، من الاولى ويجوز ويوصى بالتوجه فيها الى الجهات الرسمية والمعروفة امام الجميع وستقوم بدورها على فحصها وبدقة متناهية"، بحسب بيان الشرطة.