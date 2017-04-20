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أخبار محاكم وجنائيات الطيبة: إصابة شاب (18 عامًا) بجروح متوسطة خلال شجار وإعتقال مشتبهين

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المثلث الجنوبي الطيبة: إصابة شاب بجروح متوسطة خلال شجار
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الطيبة: إصابة شاب (18 عامًا) بجروح متوسطة خلال شجار وإعتقال مشتبهين

جاء في البيان:

توسع شجار في مدينة الطيبة، تخلله إصابة شاب (18 عامًا) من السكان هناك، بصورة متوسطة أحيل على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 16:56:21 A A

وصل لموقع العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: "تم إستلام بلاغ في الشرطة عصر اليوم الخميس، مفاده توسع شجار في مدينة الطيبة، تخلله إصابة شاب (18 عامًا) من السكان هناك بصورة متوسطة، أحيل على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى، وسط مباشرة الشرطة أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" إلى هنا نص البيان.

وفي بيان لاحق، جاء فيه: "لاحقًا توصّلت الشرطة لإعتقال مشتبه (38 عامًا) وإبنه (13 عامًا) من الطيبة بالضلوع في الشجار والاعتداء والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات جارية"، بحسب البيان.

 

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