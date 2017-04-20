مداهمة محلات غير قانونية لبيع اسطوانات غاز في المغار وعيلبون

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

تمّ خلال الحملة ضبط 150 اسطوانة غاز في 3 محلات تمّ تفتيشها هناك

تمّ توقيف مالكي المحلات الثلاثة وتحويلهم للتحقيقات

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّه:"استمرارًا لجهود الشرطة المشتركة مع باقي الجهات الرسمية ذات الصلة، وتشمل سلطة الوقود والطاقة، وذلك حفاظا على السلامة العامة ومكافحة محلات بيع اسطوانات غاز بصورة غير قانونية، وبالذات في مناطق مأهولة، مما يعزز من حجم المخاطر الداهمة على السلامة العامة، فقد تمّ، اليوم الخميس مداهمة عدة محلات المشتبهة، وذلك في بلدتي المغار وعيلبون"، وفقًا للشرطة.



تصوير: شرطة إسرائيل



وتابع بيان الشرطة:"هذا، وتمّ خلال الحملة ضبط 150 اسطوانة غاز في 3 محلات تمّ تفتيشها هناك، إضافة إلى معدات تعبئة وشاحنة استخدمت لتوزيعها. وتمّ أيضًا توقيف مالكي المحلات الثلاثة وتحويلهم للتحقيقات في شبهات تشكيل خطر على السلامة العامة من خلال استخدام مواد قابلة للانفجار وذلك بمكان مأهول بالسكان"، بحسب بيان الشرطة.